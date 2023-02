Minister Peterson: harvikhaiguste ravi lahendused on osa suuremast tervishoiureformist

Oma kõnes puudutas minister ka teravat tervishoiutöötajate puudust. «Pandeemiamaraton on inimesed ära väsitanud ja inimesed on ka vanemaks saanud. Lõpuks ometi on tervishoiutöötaja hakanud eelistama tervislikumat töötamist. Aga ületunnitöö jääb tegemata, topeltkoormus katmata. Inimpõud on meeletu,» ütles minister Peterson. «Me ei saa loota realistlikult, et meile sünnib juurde sadades uusi arste erinevatele erialadele ja veel rohkem õdesid. Peame olema nõelteravad ja järjekindlad, et meditsiinilised teadmised ja oskused rakenduksid kõige õigemates kohtades, samal ajal kui muid funktsioone sujuvalt teistele asjatundjatele suuname,» selgitas minister Peterson.