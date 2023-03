Küberkiusamine on nii poiste kui tüdrukute seas oluliselt kasvanud

Värske kooliõpilatse tervisekäitumise (HBSC) uuringu kohaselt on viimasel paaril kuul koolis vähemalt korra kiusamist kogenud kolmandik (33%) õpilastest. Seejuures 13 protsenti vastajatest on kiusamist kogenud korduvalt, kaks korda kuus või sagedamini. Rõõmu teeb, et kiusamine on langustrendis, alates 2006. aastast on see olnud järk-järgulises vähenemises.

Tõsiseks murekohaks on üha süvenev küberkiusamine. HBSC uuring kinnitab seda kanda kinnitavat trendi. Võrreldes nelja-aasta taguse ajaga on küberkiusamine nii poiste kui tüdrukute seas oluliselt kasvanud (3% võrra). Lausa iga viies noor (19%) on viimase paari kuu jooksul pidanud taluma küberkiusamist ning seitse protsenti õpilastest on seda kogenud korduvalt, vähemalt kahel korral kuus. Seejuures satuvad tüdrukud küberkiusamise ohvriks sagedamini (21%) kui poisid (18%).

Kiusamisprobleemi ulatuse paremaks mõistmiseks teada, et kiusamine ei ole ühekordne konflikt, kaklus või arusaamatus, vaid korduv ja tahtlik haiget tegemine kaaslasele, kellel on end mingil põhjusel raske kaitsta. Kuna kiusamine on grupinähtus, on ohvril sellest raske üksi välja murda. Seejuures küberkiusamine on see, kui kellelegi tehakse internetis meelega ja korduvalt kahju nii, et ta on nõrgemas positsioonis ja tal on raske end kaitsta. Toimuda saab see nii üks ühele, kinnises grupis kui ka avalikult.