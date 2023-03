Uus ja tõhus rakuteraapia südamepuudulikkusega patsientidele

Tegemist on uuringute kolmanda faasiga, mis tähendab, et see raviviis võib tavakasutusse jõuda üsna kiiresti. Uuringutulemused näitavad, et ettevõtte Mesoblast väljatöötatud immuunsust mõjutav rakutüüp - mesenhümaalsed eellasrakud ehk lühendatult MPCd - tegelevad südamepuudulikkuse peamise põhjusega – põletikuga. Neid rakke saab kasutada just selle südamepuudulikkuse variandi raviks, kus süda ei suuda piisavalt kokku tõmbuda ja verd välja paisata ning kus põletikunäitajad on halvad. Neil rakkudel on tugev põletikuvastane, südamelihases uusi veresooni tekitav ja tervendav toime.