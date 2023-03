Liikumisaasta kutsub märtsis koolis ja töökohal rohkem liikuma

«Mitmed uuringud on kinnitanud, et lõimides ainetunnid liikumisega, toetab see õppimist, aitab kaasa keskendumisele, muudab õppimise huvitavaks ning mõjub positiivselt õpitulemustele. Liikuma Kutsuva Kooli kogemused on näidanud, et mida rohkem soodustada liikumist vahetundides, seda vähem peavad lapsed koolipäeva väsitavaks ning rõõm kooliskäimisest on sellevõrra suurem,» lisas Janne Tomberg.