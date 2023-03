Miks on põiepõletik sageli just naiste probleem?

Oolbergi sõnul kutsub põiepõletiku ehk tsüstiidi esile Escherichia coli (E.coli) bakteri üleküllus organismis. Seega tuleb tagada tervislik tasakaal kuseteede mikroflooras ning vältida külmetamist, kuna just immuunsüsteemi langus viib tasakaalu paigast ära. Põiepõletikule viitavad sümptomid nagu tihe ja valulik tualetis käimine ning kipitustunne urineerimisel, eesotsas just lõppfaasis.

Lisaks võivad olla põiepõletiku riskifaktoriteks suguelundite ebapiisav hügieen, kusepõie mittetäielik tühjenemine, vähene vedeliku tarbimine ja diabeet.

«Kui põis on põletikus, on ta ärritunud ja paisunud, mistõttu tulevad urineerides vaid väikesed kogused ning põis ei saa täielikult tühjeneda. Samuti on uriin hägune,» põhjendas proviisor. Siiski tuleb vahel ka apteegis inimestele selgitada, et põiepõletik ei ole nakkushaigus. «On ju inimesi, keda kimbutab põiepõletik pidevalt,» lisas ta.

Siiski on haigestujateks sageli just naised. Sellel on Oolbergi sõnul lihtne põhjus. «Kuna naiste kusiti on lühem, on ka bakteritel lühem teekond ja suurem tõenäosus põide jõuda,» põhjendas ta. Vanusel pole põiepõletikku haigestumisega mingit seost – seda esineb nii lastel, puberteedieas kui ka täiskasvanutel. Siiski võib rohkem märgata vanemaealisi patsiente. «Neil on tõesti pisut sagedamini, kuna vanemaealised tarbivad vedelikke vähem ning nende immuunsüsteem on veidi nõrgenenud.»

Jõhvikas aitab põiepõletiku vastu