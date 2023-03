Regionaalhaigla uueks juhatuse liikmeks saab õendusdirektor Katre Zirel

Zirel on regionaalhaigla õendusdirektor alates 1. jaanuarist 2021. Ta on aktiivselt osalenud haigla juhtimismeeskonna töös ja tema panus õendusvaldkonna arendamisse on olnud märkimist vääriv. «Õendus- ja hooldustöötajad on meie kõige suurem tööpere, kelle eestvedamisel toimuvad olulised arengud haiglas ja on loogiline, et selle valdkonna juht kuulub ka haigla juhatusse ning seda esmakordselt,» ütles regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. «Mul on hea meel, et Katre on valmis õenduskvaliteedi arendamist jätkama juhatuse liikme vastustust kandes.»

Regionaalhaigla nõukogu esimees Taavi Rõivase sõnul on õendustöötajate roll ravitöös võtmetähtsusega ja ajas veelgi kasvav. Zirel on õendusdirektorina näidanud, et tal on nii võimekus kui tahe viia õendusvaldkonna juhtimine uuele tasemele. «Oleme kahe aasta jooksul näinud tema initsiatiivikust ja võimet asju ära teha. Tema fookuses on koostöö arendamine parima raviteekonna tagamisel, patsiendikesksus, patsiendiohutus ja õenduse kvaliteet,» kinnitas Rõivas.