Selgus uus tegur, mis raskendab koroona põdemist

Bakteriaalne kaasinfektsioon on teadaolevalt peamine tõsise haigestumise ja surmariski suurendaja teiste hingamisteede viirusnakkuste, näiteks gripi, paragrip või RS-viiruse korral. Siiski on olnud ebaselge, milline on bakteriaalse kaasinfektsiooni mõju Covid-19 kontekstis.