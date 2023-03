Tervisekassa tasus eelmisel aastal 885 800 inimese soodusravimite eest

Möödunud aastal said Tervisekassa toel kättesaadavaks paljud uued ja vajalikud ravimid. Näiteks hakati hüvitama kolme uut ravimit, mis on mõeldud vaimse tervisega seotud haiguste raviks (raske depressiooni, skisofreenia ja aktiivsus- ja tähelepanuhäirega patsiendid). Samuti laienes mullu ravimivalik südamepuudulikkusega patsientidele ning hulgiskleroosi ja fibroseerivaid kopsuhaiguseid põdevatele patsientidele. Loetellu lisandus ka tosinkond vähiravimit nii kodus kasutamiseks kui ka haiglaravi jaoks. Kõige rohkem hüvitati mullu inimestele kasvajaliste haiguste ning südame- ja veresoonkonna haiguste ravimeid.

Soodusravimeid saab osta apteegist retsepti alusel. Soodusravimid, mille eest aitab Tervisekassa maksta, on kirjas soodusravimite loetelus. Seda nimekirja uuendatakse neli korda aastas.

2022. aastal tasus Tervisekassa 8,8 miljoni eurot täiendavat ravimihüvitist. Tänu sellele said 154 455 inimest oma retseptiravimid kätte oluliselt soodsamalt.

«Kõige suurem tervishoiukulu inimeste jaoks tuleb tihtipeale retseptiravimite ostust, eriti krooniliste haigustega ja eakatel inimestel. Just neile on suuremat soodustust pakkuv täiendav ravimihüvitis olnud suureks toeks. Selle lisasoodustusega, mida saab alates 100 eurost, soovimegi tagada, et vajalik ravim ei jääks inimestel raha pärast ostmata,» ütles Tervisekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juht Erki Laidmäe.