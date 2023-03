Mida ütleb sinu suu? Suu tervis võib anda märku nii vähist kui rasedusest

Abi võib olla ööseks ninale asetatavatest plaastritest, hingamisharjutustest ja meditatsioonist enne voodisse suundumist. Osadel juhtudel põhjustab hammaste krigistamist ainuüksi stress.

Murenevad hambad

Hammaste murenemine on küll vananedes tavaline, ent mitte vältimatu. Hambad võivad murenema hakata igas eas ja enamasti on selle põhjuseks hape, mis tõuseb maost söögitoru pidi suhu ja hakkab lagundama hambaemaili. Reflukshaigust on seega oluline ravida ka oma hammaste tervise nimel.

Haavandid

Neid võib põhjustada millegi vürtsise või tulise söömine, isegi hammaste liiga jõuline harjamine. Kui lahtine haavand suus ei kao aga nädala või kahe möödudes, peaksid külastama arsti, et välistada suuvähk.

Suuvähi põdejatest jääb ellu 35 protsenti, kuna see avastatakse tavaliselt liiga hilja. Suitsetajad on kuus korda suuremas suuvähki haigestumise ohus.

Kahtlased suus esinevad moodustised on tihti kõrgemad, sageli punase või valge sõõriga ümbritsetud. Need võivad peita end ka keele all.

Suured igemed

Kui igemed kasvavad hoogsalt üle hammaste ja võtad rohtu südameprobleemide vastu või immuunsüsteemi alla surumiseks, peaksid konsulteerima arstiga. See on märk, et ravimit või selle annust peaks muutma. Mõned rohud võivad hoogustada igemete kasvu, mis teeb hammaste harjamise raskemaks ja soodustab bakterite kuhjumist ja hambaaukude teket.