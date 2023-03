Teadlased avastasid, kuidas saaks vältida koroonaga seotud kopsukahjustusi

Kuigi koroonaviirusele pööratakse üha vähem täjelepanu, pole viirus ikka veel kadunud. Samuti heitlevad paljud selle tõttu tekkinud pikaajaliste terviseprobleemidega, vahendab Medical Xpress.

Pikaks Covidiks kutsutud tüsistused võivad esineda erinevates organites, sealhulgas ajus, südames ja kopsudes. Uues uuringus märkisid teadlased, et enam kui 200 inimesele on Covid-19 põhjustatud kahjustuste tõttu tehtud kopsusiirdamine. Kahtlustades, et sellel võib olla geneetiline alus, viis rühm läbi geeniuuringu, milles võrreldi selliseid patsiente nendega, kellel ulatuslikku kahjustust ei tekkinud.

Uurimisrühm tuvastas uuringus, et kopsukahjustuse põhjustas tegelikult immuunsüsteemi ülereageerimine viirusele ja sellest tulenev põletik. Sellise üleliigse reaktsiooni ärahoidmiseks siirdas töörühm katsehiirtele inimese kopsuorganoide ja nakatas nad koroonaviirusega. See tõi kaasa selliseid kahjustusi, mida täheldati Covid-nakkusega inimpatsientidel. Seejärel andsid nad katsehiirtele antikehi, mis olid kavandatud blokeerima nende kopsudes olevaid geene, mis olid seotud ülemäärase reaktsiooni ja sellest johtuva põletikuga. Neli nädalat hiljem näitasid testid, et kopsukude oli muutunud taas normaalseks.