6 põhjust, miks mehed ootamatult kaalus juurde võtavad

John Hopkinsi kaalu kontrollimise keskuse juhataja Lawrence Cheskini sõnul on kahe kilogrammi jagu kaalu kõikumine normaalne naistel, kuid meestel peaks see häirekella lööma, vahendab portaal Men´s Health.

Naatriumi tarbimine paneb keha vett kinni hoidma. Kui sööd palju soolast toitu mitu päeva järjest, võib see panna kaalus kiiresti juurde võtma. Restoranitoit ja eriti kiirtoit, kipub olema väga soolarikas. Näiteks veetes nädalavahetuse kodust eemal ja süües vaid väljas, võib järsk kaalutõus tulla just soolasest toidust.

Ravimid võivad arsti sõnul tekitada kuni 15 protsenti ülekaalulisuse juhtumitest. Depressiooni ja südamehaiguste ravimid on kaks levinumat süüdlast. Kuid retseptiga unerohud, valuvaigistid ja allergiaravimid võivad samuti kaalu kergitada. Samuti võivad kaalu tõsta steroidid ja testosterooni taset tõstvad ravimid või toidulisandid, sest need mõjutavad hormoone.

See võib tunduda ilmselgena, kuid tarbides rohkem kaloreid kui tavaliselt, võib lisanduda kuu jooksul 2–5 kilogrammi. Alkoholi tuleks samuti märgata, sest see sisaldab sarnaselt toidule kaloreid ja energiat. Sellised muutused võivad tekkida ka märkamatult ning isegi 500 kalorit nädalas rohkem mõjub lõpuks kaalule.

Oleks suurepärane, kui kaotatud kaal jääkski püsima. Paraku on just vastupidi. Keharasv ja -kaal on tihedalt seotud ning meie organism üritab oma tasakaalu säilitada. Seetõttu naaseb osa kaotatud kaalust ka siis, kui jätkad oma kaalulangetus režiimiga ning teed trenni.

Keskmiselt ühel viiest täiskasvanust on kilpnäärme alatalitlus, mida tuntakse ka hüpotüreoosi all. Äkilist kaalutõusu tekitav haigus on küll rohkem levinud naistel. Samuti võib kilosid lisada vähem levinud hormoonhaigus, Cushingi tõbi. Endokriinsüsteemi haiguste teised sümptomid on väsimus, nõrkus, peavalud, raskused mõtlemises, depressioon või ärritatavus. Neid haigusi saab diagnoosida aga vaid endokrinoloog, kes kontrollib hormoonide taset.