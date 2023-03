6 toitu, mis tunduvad tervislikud, kuid tegelikult ei ole

Võiad sisaldada sama palju kaloreid kui burger. McDonaldsi Caesari salat koosneb lehtsalatist, lehtkapsast, kanalihast ja Caesari kastmest ning see kõik kokku annab 730 kcal portsjoni kohta, kirjutab portaal CBS. Samas kui teada-tuntud topelt Big Mac sisaldab 680 kcal. Salatis on burgeriga võrreldes ka rohkem soola ja rasva.

Mõned müslid sisaldavad palju lisatud suhkruid ja võivad olla väga energiarikkad. Vaid pool tassitäit krõmpsuvat müslit võib sisaldada 200 kilokalorit. Seal juures on parim hoida portsjonid väiksed ning lugeda pakilt, kui palju suhkrut tootele lisatud on.

Maitsestatud kiirputrude tervislikkuse võib küsimärgi alla seada, sest seal sisaldub palju lisatud suhkrut. Näiteks 100 grammis Veski Mati mustika-maitselises kaerahelbe kiirpudrus 30,7 grammi grammi suhkrut. Seega enam-vähem kolmandik 100 grammist pudrumaterjalist on suhkur. Tavalised kaerahelbed on aga ühed tervislikuimad teraviljad, mis sisaldavad palju kiudaineid, vitamiine, mineraale ja valku.

Need võivad paista tervislikud, kuid tegu on siiski krõpsudega. Kui lugeda pakil olevat teavet kalorite, rasvade ja soolasisalduse kohta, selgub enamasti, et juurviljakrõpsud pole kartulikrõpsudest kuigi palju erinevad. Ise küpsetatud ja maitsestatud kartuli- või juurviljalaastud on aga sootuks etem valik.