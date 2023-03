Vähiravi tulemusi saab parandada üsna lihtsa võtte abil

Värskelt avaldatud 2. faasi kliinilise uuringu tulemused näitavad, et nii enne kui pärast operatsiooni manustatud pembrolizumab parandab kõrge melanoomi tagasituleku riskiga patsientide väljavaateid.

Tänu uutele ravivõimalustele on melanoomipatsientide ravi tulemused oluliselt paranenud. Kuid paljudel, kellel on kasvajad kirurgiliselt eemaldatud, säilib siiski oht, et kasvaja tuleb tagasi. Teadlased 90 USA juhtivast vähikeskusest viisid läbi uuringu 313 melanoomipatsiendiga. Neil oli vähi kolmas kuni neljas staadium (IIIB kuni IVC), kuid kasvaja oli vähemalt osaliselt kirurgiliselt eemaldatav. Ravitulemused näitavad, et nende patsientide ravi immunoteraapia ravimiga pembrolizumab nii enne kui ka pärast operatsiooni parandab tulemusi oluliselt võrreldes ainult pärast operatsiooni manustatava pembrolizumabiga.

Pembrolizumab aktiveerib immuunsüsteemi, et suunata vähirakud hävitamisele. Täpsemalt tähendab see vähivastaste T-rakkude aktiveerimist. See ravim on heaks kiidetud paljude erinevate vähitüüpide - sealhulgas melanoomi - raviks, mida ei saa kirurgiliselt eemaldada, või operatsioonijärgse ravivõimalusena. Teadlased märgivad, et andes ravimit enne operatsiooni, saavutatakse vähivastaste T-rakkude suurem aktiveerimine.

Katses jagati patsiendid kahte näitajatelt võrdsesse rühma. Esimene rühm sai pembrolizumabi kolm annust enne operatsiooni ja 15 annust pärast operatsiooni. Teine rühm sai kõik 18 pembrolizumabi annust pärast operatsiooni.

Keskmiselt 14,7 kuud kestnud jälgimisperioodi jooksul oli 154 esimese rühma patsientidel oluliselt pikem sündmustevaba elulemus kui 159 patsiendil teisest rühmast. Esimese rühma kahe aasta sündmustevaba elulemus oli 72 protsenti ja teise rühma puhul 49 protsenti.