Kas pärast breketite eemaldamist nihkuvad hambad tagasi?

Hammaste nihkumine toimub ka muudel põhjustel. «Alalõug kasvab ettepoole ka suurtel inimestel, umbes 40. eluaastal. Kui täiskasvanutel on hambad ritta seatud, siis alumised hambad reageerivad kasvule nii, et kalduvad veidi keele poole ehk lähevad veidi sassi. Tegemist on loodusnähtusega,» sõnab Nõmmela.