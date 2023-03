Ema käitumine võib olla seotud lapse geenide avaldumist mõjutavate muutustega

Epigeneetika tähendab molekulaarseid protsesse, mis mõjutavad geeni avaldumist. Selles uuringus leidsid teadlased, et emade neutraalne või ebamugavust väljendav käitumine 12-kuulise imikuga oli seotud epigeneetilise muutusega — geenile NR3C1 oli lisandunud metaani- ja süsinikumolekule (metüülimine), kui lapsed olid seitsmeaastased. Seda geeni on seostatud stressireaktsiooni reguleerimisega. Metüülimine pärsib sageli geenide avaldumist.

«On tõendeid seose kohta ema-imiku interaktsiooni kvaliteedi ja selle geeni metüülimise vahel, ehkki need on väikesed mõjud vastusena suhteliselt väikesele interaktsiooni variatsioonile,» ütles Washingtoni riikliku ülikooli antropoloog Elizabeth Holdsworth, uuringu peamine autor teates. Uuring avaldati ajakirjas American Journal of Human Biology.