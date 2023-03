ME SAAME HAKKAMA ⟩ Jutt poliitikast kui punane rätt härjale?

See eeldus on loogiline, et kui keegi on meie lähedal ja me justkui peaks teda usaldama, siis võiks tema mõtteviis, olulised väärtused vähemalt, olla meie moodi – muidu on kahtlane. Meiesarnane ja tuttav kipub ikka natuke rohkem meeldima. Kui peaks aga selguma, et tema ilmavaade ja poliitilised eelistused on meie omadele risti vastupidised, võib see ehmatav olla muu hulgas põhjusel, et annab meile signaali: me ei tunne lähedast inimest ja oleme võib-olla teisigi valearvestusi teinud.