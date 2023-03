Ekspert selgitab, millest tuleks veenilaiendite korral hoiduda

Elva Tervisekeskuse apteegi proviisor Marget Raukas selgitab, et veenid on õhukese seinaga veresooned, kus veenisisesed klapid aitavad vere südamesse pumbata, vajades selleks hästi toimivaid lihaseid. «Veenilaiendite tekkel koguneb veenidesse suuremal hulgal verd ehk tekib liigveresus, suureneb rõhk veenides ning halveneb veeniklappide toimimine, millele aitab kaasa veresoonte vähene elastsus,» räägib Raukas.

Apteekri sõnul võivad veenilaiendid tekkida terves kehas, kuid kõige sagedamini on nad nähtavad jalgadel. Nahaalused veresooned on punnis, keerdunud ja sinakas-lillakad. Nende ümber ja tervel kehal võivad esineda väiksemad punased-lillakad jooned ehk niinimetatud ämblikveenid, millega tegeleb enamasti esteetiline meditsiin, kuid need võivad viidata ka tõsisemale haigusele.

«Veenilaiendid tekitavad ebamugavust, isegi piinlikkust ning mitmeid vaevusi nagu raskustunne ja valu jalgades, nahavärvi muutused, lööbed ja haavandid,» loetleb Raukas. Ta lisab, et veresoonte laienemisega on seotud ka hemorroidid ja nende ära hoidmiseks tuleks vältida kõhukinnisust, mis soodustab veresoonte paisu pärasooles.

Kas veenilaiendid võivad olla ohtlikud?

Apteekri sõnul mõjutavad veenilaiendid nahapinna lähedal olevaid veene ning neid ei peeta tõsiseks haigusseisundiks, aga ilma ravita võivad sümptomid süveneda, põhjustada veenipõletikke, haavandeid, turseid ja lihaskrampe. «Harvadel juhtudel tõsisemate veenilaienditega võib esineda süvaveenide trombe. Kui embol ehk trombi tükike liigub kiire vooluga süvaveenist läbi südame kopsu, kus on väga peened veresooned, siis võib see sinna pidama jääda ja tekitada eluohtliku kopsutrombi,» selgitab Raukas. Ta rõhutades, et arsti juurde peaks pöörduma juhul, kui jalgadel esinevad veenihaavandid, nahk on kahvatu, jalad on valulikud, paistes ja kuumavad, esineb järsk õhupuudustunne ja valu rinnus.