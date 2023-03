Üllatav tegur võib tõsta kõrgvererõhktõve riski

Enneaegne sünd oli seotud hüpertensiooni oluliselt sagedasema esinemisega nii uuringusse kaasamisel (37% vs 33,1%) kui ka uuringu vältel leituna (53,2% vs 51%), samuti hüpertensiooni varase algusega – enne 50. eluaastat (14,7 vs 11,7%).