Bidenil eemaldati veebruaris vähkkasvaja

«Ootuspäraselt kinnitas biopsia, et väike kahjustus oli basaalrakuline kartsinoom,» ütles O'Connor. «Kogu kasvajakude eemaldati edukalt. Täiendavat ravi pole vaja.

Basaalrakulise kartsinoomi kahjustused ei kipu levima ehk metastaase andma, nagu on teada, et seda teeb mõni tõsisem nahavähk, nagu melanoom või lamerakk-kartsinoom,» selgitas O'Connor. «Need võivad siiski suureneda, mille tulemuseks on raskem probleem ja suurenenud väljakutsed kirurgilisel eemaldamisel.»