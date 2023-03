Elupäästvat ravi saab soovitada arvutiprogramm

Automatiseeritud süsteemi katsetus, mis märgib, millised patsiendid võiksid alakasutatud, kuid elupäästvast kardioloogilisest ravimist kõige rohkem kasu saada, suurendas ravimi väljakirjutamist rohkem kui kaks korda.

Kroonilise südamepuudulikkusega patsientide raviskeemi kuuluvad erinevad ravimid, mis vähendavad suremust ja haiglaravi vajadust. Vaatamata sellele on nende kasutamine allpool mõistliku taset ega ole viimase 20 aasta jooksul suurenenud. Kuna suremus ja korduvate hospitaliseerimiste sagedus on südamepuudulikkusega patsientidel endiselt suur, on nende ravimite kasutamise parandamine kriitilise tähtsusega.

«Meie tulemused näitavad, et kohandatud elektroonilised teatised võivad suurendada elupäästvate ravimite väljakirjutamist,» ütles uuringu juhtiv autor ja kardioloog Amrita Mukhopadhyay, NYU Langone Healthi meditsiiniosakonna kliiniline juhendaja. «Põhiteabe koondamine ühte kohta võib aidata kulutada visiidi ajal vähem aega meditsiiniliste dokumentide otsimisele ja annab rohkem aega patsientidega rääkimisele.»

Ravimid, mida nimetatakse mineralokortikoidi retseptori antagonistideks (MRA), võivad oluliselt suurendada ellujäämise määra, kuid varasemad uuringud on näidanud, et peaaegu kahele kolmandikule neist patsientidest, kellele ravimid võiks kasulik olla, neid ravimeid ei määrata. Arvatakse, et ravilünk tähendab USAs enam kui 20 000 ennetatavat surmajuhtumit igal aastal.

Uuringurühma sõnul seisneb nende ravimite väljakirjutamise väljakutse selles, et patsiendi sobivuse kindlakstegemiseks vajalik meditsiiniline teave on hajutatud. Selle tulemusena on eksperdid uurinud digitaalsete sõnumitööriistade kasutamist, mis analüüsivad automaatselt standardseid kliinilisi juhiseid ja asjakohaseid meditsiinilisi andmeid, et muuta raviotsused lihtsamaks.