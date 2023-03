TAI: reovesi näitab tubakatoodete ja kokaiini tarvitamise tõusu Tallinnas

Taustateave uuringu kohta

Uimastijääkide leidude reoveeuuringu koordinaator, algataja ja rahastaja on Tervise Arengu Instituut (TAI). Uuringu koostööpartneriteks veeproovide kogumisel olid AS Tallinna Vesi ja OÜ Järve Biopuhastus reoveepuhastusjaam. Reoveeproovide analüüsimudeli väljatöötamisel ja analüüsi tegemisel on TAI koostööpartner Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI).

Reoveeuuringu metoodika puhul peab kindlasti silmas pidama, et tegemist on niinimetatud indikaatormeetodiga, mis annab küll keemiliselt täpse ülevaate reovees esinevate uimastite kontsentratsioonist, kuid mille tulemusi ei saa kindlasti üks-ühele selle piirkonna elanike tarvitamiseks teisendada. Metoodika piiranguteks on määramatus, mis tuleneb piirkonna inimeste arvu hindamisest ja kasutatud korrelatsioonifaktoritest. Samuti on inimeseti tarvitatavad uimastikogused väga erinevad.