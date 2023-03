Kuus verenäitajat, mida naisel oleks oluline teada

«Ühelt poolt on oluline terviseriske ennetada ja selgitada aegsasti välja kalduvused veel algusjärgus terviseprobleemidele,» räägib SYNLABi laboriarst dr Meeli Glükmann. «Vereanalüüsidele tuginedes saab avastada hormonaalseid- ja ainevahetushäireid, hinnata südame- ja veresoonkonnahaiguste tekke riske ning põletike võimalikku esinemist või puudumist.» Sageli on aga arsti sõnul kehva enesetunde, närvilisuse või hoopis murduvate küünte ja katkevate juuste põhjus kehvveresus ehk aneemia, mõne olulise aine vaegus organismis.

Ferritiin

Madal hemoglobiini- ja ferritiinitase ohustab igas vanuses naisi. Kuutsüklist tulenevalt on naistel juba bioloogiliselt suurem risk rauapuuduse tekkeks. Dr Glükmann rõhutab organismi rauavarude tähtsust, et ennetada kehvveresust ja väsimustunnet. Rauatagavara organismis aitab hinnata ferritiini analüüs.

Kui ferritiini tase veres on väga madal, ei piisa laboriarsti sõnul ainult toiduvaliku korrigeerimisest, vaid ette tuleb võtta preparaadikuur. Raud on aga arsti sõnul just seda laadi aine, mille puhul on tervisele kahjulik nii vaegus kui ka ületarbimine, seetõttu on tähtis määrata neid näitajaid veres.