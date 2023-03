RAAMATUSOOVITUS ⟩ Hunt lambanahas: inimtüüp, kes hävitab teiste elusid mängleva kergusega

Debbie Mirza annab oma raamatus suurepärase ülevaate sellest, kuidas varjatud nartsissist käitub ja mõtleb. Ta tõmbab teema laiemaks ning kirjutab ka sellest, milline on varjatud nartsissist lapsevanemana ja töökaaslasena. Teemat selgitavate lõikude vahele on pikitud ellujääjate lood, mis on niivõrd inimlikud, aga valusad. Lisaks on autor andnud võimaluse oma mõtted kohe raamatusse kirja panna. Raamatut «Passiivagressiivne varjatud nartsissist» peaksid lugema kõik, et hoida oma vaimset ja füüsilist tervist emotsionaalse väärkohtlemise eest.

Katkend raamatust:

Ellujääjatega rääkides märkasin, et paljud neist kogesid varjatud nartsissistiga suhtes olles või nendega üles kasvades sarnaseid haigusi.

Inna Segali «Secret Language of Your Body» («Su keha salajane keel») on raamat, mida teisele sageli soovitan ja millest mul endal on palju abi olnud. Autor loetleb üles haigused ja kehaseisundid ning kirjeldab seejärel nende sümptomeid või haiguste võimalikke emotsionaalseid põhjusi. Olen uurinud sealt infot enda ja oma laste, mu sõprade erinevate seisundite kohta. Olen aastate jooksul olnud hämmeldunud, kuivõrd imeliselt täpne on ta raamat olnud.

Meie kehad on targad ja räägivad meiega kogu aeg. Keha teab enne, kui konkreetne teadmine meie teadvusesse jõuab. Paljud uuringud on seda kinnitanud. Üks selline uuring, mida kirjeldas Malcolm Gladwell oma raamatus «Blink: The Power of Thinking Without Thinking» («Silmapilk – mõtlemata mõtlemises peituv jõud»), tehti Iowa ülikoolis, kus rühm teadlasi korraldas katse – nad panid õpilaste ette neli kaardipakki. Kaks neist olid punast ja kaks sinist värvi. Mõlemat värvi kaardi puhul oli variant seda pakist võttes kas raha võita või kaotada. Katse seisnes lihtsas hasartmängus. Tudeng pidi keerama ringi kaarte emmast-kummast pakist, ühe kaardi korraga ja eesmärk oli võita võimalikult palju raha. Kuid tudengid ei teadnud, et punased kaardid olid raha suurelt kaotamise kaardid. Võidud olid suured, kuid ka kaotused. Siniste kaartidega oli võimalik aeglasemalt võita, kuid ka kaotused väiksemad. Teadlased tahtsid näha, kui kaua kulub katsealustel aega, et süsteemile pihta saada.

Teadlased täheldasid, et umbkaudu pärast viiekümnenda kaardi ümberpööramist hakkas katsealustel tekkima aimdus, et tegemist on mingi kokkumänguga. Pärast kaheksakümnenda kaardi üleskorjamist oli enamik neist saanud kaardipakkide erinevusest aru. Katse oli lihtne, kui üks põnev keerdkäik välja arvata. Teadlased olid ühendanud kõik katsealused masina külge, mis mõõtis nende peopesas olevate higinäärmete aktiivsust. Ja siinkohal üks üllatav aspekt: teadlased avastasid, et hasartmängurite peopesad hakkasid stressi peale higistama juba pärast kümnendat kaarti! Ja veel, umbes kümnenda kaardi juures muutus ka nende käitumine. Nad hakkasid automaatselt eelistama siniseid kaarte punastele. Katsealuste alateadvus oli mängu loogikale pihta saanud juba enne, kui nende teadlik meel erinevustest teadlikuks sai.

Varjatud nartsissistiga suhtes olemise ajal teadis teie keha tõde selle inimese kohta ja teie kogetud varjatud väärkohtlemise kohta, enne kui teie mõistus sellest aru sai. See kaardimäng oli lihtne ja elu varjatud nartsissistiga on sellest ikka väga kaugel. See katse on hea näide sellest, kui palju me saame oma enda keha reaktsioone usaldada. Sageli avalduvad need reaktsioonid füüsiliste või vaimsete haigustena, näiteks depressioonina.

Kui uurisin meestelt ja naistelt, mis laadi füüsilisi ja vaimseid haigusi nad varjatud nartsissistiga suhtes olemise ajal kogesid, nimetasid nad mitut levinud haigusseisundit. Uurisin neilt, kas nad tahaksid, et loeksin neile ette võimalikud emotsionaalsed põhjused, mis nende füüsilistel seisunditel olla võiksid. Kui ma neile Segali raamatut ette lugesin, olid nad kõik kuuldust hämmeldunud. Mõnel tulid pisarad silma. Kuuldu oli täpselt see, mida nad olid oma suhtes tundnud.

Toon mõned näited, koos katkenditega Segali raamatust «The Secret Language of Your Body»:

Kui Dana oli umbes aasta oma varjatud nartsissistiga kohtamas käinud, tekkis tal raskekujuline kandidoos. Kui lugesin talle ette, mida keha talle sellega öelda püüdis, ei suutnud ta seda uskuda.

Iseendas kahtlemine.

Hajameelsus, uimasus, kurnatus, stress, lõksus olemise tunne.

Rahulolematus partneriga.

Raskus inimeste usaldamisega.

Kui Dana nende kirjelduste peale mõtles, märkas ta, et oli kõike seda toona tundnud, kuid tähelepanuta jätnud, sest mees oli ju niivõrd tore. Ta meeldis kõigile ja teised kinnitasid talle pidevalt, kuidas tal küll vedanud on. Suur armupommitamise lõks oli üles seatud, seega usaldas ta rohkem mehe jäetud muljet kui seda, mida ta ise sisimas tundis. Ta leidis õigustuse mehe nendele käitumisviisidele, mis ei olnud kenad ja lugupidavad, uskudes, et mees armastas teda ja hoolis temast. Ta keha teadis paremini ja püüdis teda hoiatada. Dana tundis stressi ja lõksus olemise tunnet kindlal põhjusel. Tal oli raske meest usaldada, sest ta keha teadis, et teda ei saa usaldada. Dana ei teadnud, kui palju ta saab iseennast usaldada.

Jane kasvas üles koos oma varjatud nartsissistist emaga. Tal oli krooniline kurgumandlipõletik juba varasest lapsepõlvest. Selle arvatavad emotsionaalsed põhjused olid ilmsed.

Viha, raev, haigetsaamine, vihkamine.

Alaväärsustunne.

Suutmatus enda eest seista, isegi kui sees pulbitses raev.

Need olid kõik tunded, mida Jane üles kasvades tundis. Kuseteede põletikud on levinud probleem naistel, kes on olnud romantilises suhtes varjatud nartsissistiga. Selle arvatavad emotsionaalsed põhjused on järgmised:

Tohutu süü- ja hirmutunne.

Sügav veendumus, et sinuga on midagi väga valesti.

Inimestele endaga manipuleerimiseks ja enda kontrollimiseks võimaluse andmine.

Seksuaalne surve ja häbi.

Keha on imeline. Keha teab kohe. Need naised olid kõik jahmunud oma haiguste põhjustest teada saades. Nende keha oli kinnitanud kõike, mida nad tol hetkel tundnud olid. Muud sagedased seisundid, millest ma intervjuude käigus kuulsin, olid fibromüalgia, peavalud, ärevus, astma ja krooniline väsimus.

Osa paranemisprotsessist on enda usaldama õppimine. Kui olete suhtes varjatud nartsissistiga, on enda usaldamine miski, mille olete endas alla surunud. Varjatud nartsissist valetab ja manipuleerib, kuid näib olevat armastav ja süütu; see muudab oma tunnete ja ka oma keha usaldamise väga raskeks ja segadust tekitavaks. See, mida varjatud nartsissist ütleb, kõlab targa ja mõistlikuna, kuid teie keha räägib teile midagi muud.

Tõde on lihtsalt see, et te olete ise enda jaoks parim tõe baromeeter. Teie keha on teiega, et teid aidata, teid juhendada. Kui mõtlete kõigile füüsilistele ja psühholoogilistele sümptomitele, mida varjatud nartsissistiga koos olles kogesite, ning loete kirjeldust nende võimalike emotsionaalsete põhjuste kohta, siis näete, kui uskumatult geniaalne teie keha on. Teie keha teadis enne teid.