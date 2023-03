Kuidas salakavalat meningiiti ära tunda?

Täiskasvanutel esines sagedamini muutunud vaimne seisund (61 vs 42 protsenti), peavalu (36 vs 21 protsenti) ja jalavalu (15 vs 3 protsenti).

Enamikul patsientidest - 85 protsendil - esines vähemalt üks kolmest meningiidi klassikalise triaadi sümptomist, kuid vaid 3 protsendil esinesid kõik kolm. Märkimisväärsel osal - 16 protsendil täiskasvanutest ja 8 protsendil lastest - ei olnud ühtegi neist sümptomitest.

Uuringut juhtinud dr Nichlas Hovmand ütleb: «Bakteriaalse meningiidiga patsiendid pöördusid kiirabi poole erinevate sümptomitega, mis lastel ja täiskasvanutel märkimisväärselt erinesid. Klassikaline sümptomite triaad oli haruldane nii lastel kui ka täiskasvanutel. Väga vähesed patsiendid said enne vastuvõttu antibiootikume. Soovitame kõikidel juhtudel, kui patsiendil on palavik või muutunud vaimne seisund, uurida täiendavaid asjakohaseid sümptomeid.»

Väheste antibiootikumide kohta, mis on juba enne haiglasse jõudmist väljakirjutatud, ütleb ta: «See on väga keeruline teema ja haiglaeelsete antibiootikumide retseptide madal määr on tõenäoliselt seotud ebaspetsiifiliste sümptomitega, mis muudavad varajase diagnoosimise väga keeruliseks. Varajase antibiootikumiravi tagamine on kriitilise tähtsusega ja kahjuks on see jätkuvalt levinud probleem, mis põhjustab haigusi ja suremust meningiidist, kuigi tõhus ravi on saadaval. Selle haiguse ravi alustamisega hilinemine on endiselt tohutu tähtsusega teema, kui soovime parandada patsientide tulemusi, ja see on midagi, mida me praegu oma uuringurühmas uurime.»

Sümptomite üle arutledes lisab ta: «Millised sümptomid on olulised, on igal üksikjuhul erinevad, kuna mõnikord võib meningiidi kahtluse kinnitamiseks piisata mõnest sümptomist ja seega ei muuda edasine küsitlus strateegiat. Kui esinevad näiteks kõik kolm triaadi sümptomit, on ebatõenäoline, et muud sümptomid kõrvaldaksid meningiidi kahtluse. Kahtluse korral võib täiendav küsitlus aidata eristada meningiiti ja teisi kahtlustatavaid diagnoose, milleks on enamasti muud infektsioonid või insult. Seega on teadmine, millised sümptomid meningiidiga patsientidel esinevad, oluline vahend, mis aitab patsiente võimalikult varakult leida, kuid see on keeruline, kuna haiguse algstaadiumis on sümptomid sageli ebaspetsiifilised.»

«Me soovitame kõigilt patsientidel, kellel on palavik ja/või muutunud vaimne seisund, küsida konkreetselt seotud sümptomeid, nagu kuklajäikus, jalavalu, peavalu ja lööbed. Siiski on väga oluline meeles pidada, et enamikul bakteriaalse meningiidiga patsientidel ei esine kõiki spetsiifilisi sümptomeid, eriti haiguse algstaadiumis. Võimalikke sümptomeid on palju ja lisaks juba mainitud nende hulka võivad kuuluda värinad ja/või krambid, seljavalu, kõhulahtisus, külmetusnähud, õhupuudus ja oksendamine.»