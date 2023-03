Tervisekassa nõuab tervisekahju tekitajatelt raha tagasi

Paljudele võib see tulla üllatusena, et teisele inimesele tekitatud tervisekahjustuste ravikulud kahjutekitajalt tagasi nõutakse, kuid Tervisekassa järelevalve osakonna juhataja Jelena Konti sõnul tuleb just selle põhjusel kõige rohkem inimestelt raha tagasi nõuda.

«Raviraha on mõeldud ravimiseks, puhuks kui tervisehädasid pole võimalik ette näha. Selle alla ei käi kindlasti olukord, kus üks inimene meelega ründab teist ja seetõttu vajab kannatanu abi. Kannatanu peab abi saama, aga ründajal tuleb kogu raviks kulunud summa hiljem kinni maksta. Kuna arstiabi on väga kallis, on need summad suured, ulatudes mitmekümne tuhande euro suuruste summadeni,» tõdes Kont. Inimene, kes on teisele tekitanud tervisekahju, peab hüvitama kannatanu raviarved, ajutise töövõimetuse hüvitised ja ravimid.