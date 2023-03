Peaasi.ee toob vaimse tervise valdkonda juurde uusi spetsialiste

«Vaimse tervise spetsialistidest on suur puudus ning valdkonda on tarvis tagasi kutsuda ka inimesed, kes mingil põhjusel on lahkunud ning teha neile tagasitulek võimalikult sujuvaks. Uute nõustajate valdkonda toomine võimaldab noortel kiiremini abini jõuda ning vähendab koormust eriarstiabile,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

Peahea nõustamine on noortele suunatud Austraalias väljatöötatud tõenduspõhine varane vaimse tervise lühisekkumine, mis on kohandatud Eesti oludele ja sisaldab mitmesuguseid harjutusi ja enese aitamise tööriistu.

«Valdav enamus vaimse tervise probleemidest algavad noores eas ning nende süvenemist on võimalik varajase märkamise ja sekkumisega vähendada. Teenuse noortele kättesaadavamaks muutmiseks on tarvis koolitada pere- ja kooliõdesid, koolipsühholooge, sotsiaalpedagooge, vaimse tervise õdesid ja ka teisi sobiliku baasettevalmistusega spetsialiste,» selgitas Oidermaa.

Peahea nõustamine on suunatud 16–26 aastastele noortele, kes tunnevad, et neil on vaimse tervisega probleeme, näiteks alaväärsustunne ja madal enesehinnang, meeleolu alanemine ja kõikumine, ärevus, paanikahood, keskendumisraskused, motivatsiooni puudus. Peahea nõustamine on noortele tasuta ning nõustamisele saavad registreeruda noored üle Eesti.