Selgus, millised koroonavaktsiinid on kõige tõhusamad

«Oleme praegu uskumatus olukorras, kus meil on paljude erinevate Covid-19 vaktsiinide kõrge kättesaadavus. Kuid sellega kaasnevad küsimused, milliseid vaktsiine peaksid poliitorganid soovitama ja milliseid riigid peaksid ostma,» ütleb uuringu peamine autor dotsent Deborah Cromer pressiteates.

«Oleme arvud kokku löönud ja avastasime, et mis tahes saadaoleva vaktsiiniga tõhustusdoos annab märkimisväärse kaitse Covid-19 vastu, kuigi variandispetsiifiline korduvvaktsiin pakub veidi suuremat kaitset.»

«Kui eeldame, et oleme olukorras, kus elanikel on umbes 50 protsendilne kaitse Covid-19 haiguse eest, siis saab seda kaitset väga hästi – kuni 86 protsendini – suurendada algsete vaktsiinidega. Variandispetsiifilise vaktsiiniga taasvaktsineerimine võib suurendada elanikkonna kaitset kuni 91 protsendini. Igasugune kaitse paranemine võib olla oluline inimestele, kellel on suurem risk tõsise haiguse tekkeks, näiteks eakad ja immuunpuudulikkusega inimesed,» ütleb Cromer.