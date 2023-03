Miks tekib nahavähk?

Mida on siis võimalik ise ära teha, et haigust vältida? Esmalt tuleks olla tähelepanelik oma nahal toimuvate muutuste suhtes. Kui märkate, et naha pinnale on tekkinud sünnimärk või moodustis, mis torkab oma erinevusega silma, tasub seda uurida. Kui teie perekonnas on esinenud nahavähki, tuleb samuti tähelepanelikult jälgida nahal toimuvaid muutusi. Riskirühma kalduvad kuuluma pigem kahvatuma naha ning heledate silmadega inimesed, eriti need, kel tekivad kergesti päikesepõletused ning kellele päike hästi peale ei hakka. Ka sünnist saadik kehal olnud suured pruunid sünnimärgid võivad tähendada suuremat haigestumise riski.