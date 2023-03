Viru konverentsisaali Tallinnas oli kokku tulnud tuhatkond üliõpilast üheksakümnest riigist. Föderatsioonis on esindatud 130 riigist ühtekokku 140 organisatsiooni. ​Esmaspäeval toimusidki IFMSA jaoks olulised hääletused ning need juhatati sisse föderatsiooni kombe kohaselt, kus riikide esindajad tegid oma tunnusetteasted ning said hääletusõigust kinnitava rahvuslipu.