Üks gramm madratsitolmu võib sisaldada 15 000 tolmulesta

Allergianähud võivad olla ajutised või pidevad, olles vahel seotud niiske aastaajaga, tolmuse tegevuse või kindla kohaga. Sageli ägenevad allergianähud öösel või varahommikul. Diagnoosile viitab sageli juba haiguspilt. Seda kinnitavad nahatestid või vajadusel verest määratud lesta antikehad. Võimalik on mõõta lestade hulka kodutolmus. Lestaallergia parim ravi on lestade vältimine. Sageli õnnestub see vaid osaliselt ja vajatakse ka ravimeid. Kaasaegsed allergiaravimid on ohutud ja sobivad pikaaegseks kasutamiseks, kuid sobiva ravimi leidmine ja ravitoime ilmumine võtab vahel aega. Vajadusel määrab allergoloog immuunsust kujundava spetsiifilise immuunravi.