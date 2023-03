Kas enne operatsiooni tohib juua vett?

Vesi on eluks hädavajalik.

Tavateadmine on, et enne narkoosis protseduure ei tohi vähemalt kahe tunni jooksul midagi süüa ega juua. Hollandi arstid näitasid, et võib-olla tasub neid reegleid natuke lõdvendada, kirjutab perearst Piret Rospu Med24s.