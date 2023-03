Teatud terviseseisundiga inimese jaoks võib nutikell olla eluohtlik

Sanchez Terrones ja Steinberg rõhutavad, et uuringud ei anna otsest ega selget märki patsientidele, kes kasutavad seda tüüpi kantavaid seadmeid, kuid nad usuvad, et see on edasiste uuringute esimene samm, kirjutab Medical Xpress .

Teemat kommenteerib Samsung Eesti kommunikatsioonijuht Eneken Viks:

Esiteks on väga oluline märkida, et nutikellad ei ole meditsiinilised seadmed ning need on mõeldud vaid üldise terviseinfo saamiseks. Kui inimene kasutab südamestimulaatorit või soovib mõnel muul põhjusel veenduda, kas nutikella kasutamine on tema jaoks sobiv, tuleks alati pöörduda arsti poole. Samsungi nutikellade puhul ei soovita me EKG ja kehakoostise mõõtmise funktsiooni kasutada inimestel, kes kasutavad südamestimulaatoreid või muid kehasiseseid elektroonilisi seadmeid ja selleks on Samsung Health rakenduses kasutajatele alati olemas ka hoiatus. Seda nii kellal endal kui ka telefonirakenduses. Samsungi nutikellade Health funktsioon on eelkõige mõeldud sportlike tervisenäitajate mõõtmiseks ja jälgimiseks ning ei asenda meditsiiniseadmeid.