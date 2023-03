Avastus paneb aluse täiesti uuele Alzheimeri-vastasele raviviisile

Parasjagu on käimas pea kaks tosinat katset eksperimentaalsete ravimeetoditega, mis kõik peegeldavad kasvavat arusaama, et immuunprotsessid mängivad võtmerolli ajukahjustuse tekitamisel, mis põhjustavad segadust, mälukaotust ja muid väga kurnavaid sümptomeid.

Paljud neist immuunsusele keskendunud Alzheimeri tõve ravimikandidaatidest on suunatud mikrogliiale - aju immuunrakkudele, mis võivad ülejäänud ajukude kahjustada, kui need aktiveeritakse valel ajal või valel viisil. St Louisis asuva Washingtoni ülikooli teadlaste värskeltavaldatud uuring näitab, et mikrogliia «partneriks» ajukahjustuste tekitamisel on teist tüüpi immuunrakud – T-tappurrakud.