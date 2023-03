Vees peitub tegur, mis võib suurendada eesnäärmevähi riski

Keskmist nitraadi ja trihalometaanide hulka, millega iga osaleja oli alates 18. eluaastast kokku puutunud, hinnati nende elukoha ja vee tüübi (kraanivesi, pudelivesi või mõnel juhul kaevuvesi) ja joodud veekoguse alusel kogu elu jooksul. Hinnangud tehti kättesaadavate andmete põhjal, mis pärinesid kohalike omavalitsuste või kontsessioonifirmade läbi viidud joogivee kontrollidest, kaubamärkide pudelivee analüüsidest ja põhjaveeuuringutest.

Leiud näitasid, et mida suurem on nitraadi tarbimine, seda suurem on seos eesnäärmevähiga. Osalejatel, kes tarbisid rohkem vee kaudu levivaid nitraate (elu jooksul keskmiselt üle 14 mg päevas), oli 1,6 korda suurem tõenäosus kuni keskmise raskusastmega eesnäärmevähi tekkeks ja peaaegu kolm korda suurem tõenäosus agressiivse eesnäärmevähi tekkeks kui madalama nitraadisisaldusega vee tarbijatel. Selleks loeti keskmiselt alla 6 mg nitraatide tarbimist päevas.

«On oletatud, et agressiivsel eesnäärmevähil, mida seostatakse halvema prognoosiga, on erinevad etioloogilised põhjused kui aeglaselt kasvavatel ja meie leiud kinnitavad seda võimalust,» selgitas ISGlobali teadur Carolina Donat-Vargas. «Vee kaudu leviva nitraadi allaneelamisega kaasnevad riskid juba inimestele, kes tarbivad vett, mille nitraadisisaldus jääb alla eurodirektiividega lubatud piirnormi, milleks on 50 mg nitraati ühe liitri vee kohta.»

Autorid märkisid, et uuring annab esimesed tõendid seose kohta, mida tuleb täiendavate uuringute abil kinnitada. Põhjusliku seose kinnitamiseni on veel pikk tee minna. «Joogivee kaudu nitraatidega kokkupuutumine ei tähenda, et teil tekib eesnäärmevähk,» kommenteeris Donat-Vargas. «Loodame, et see uuring ja muud uuringud julgustavad vees lubatud nitraadisisalduse läbivaatamist, et tagada ohtude puudumine.»

Kuigi vee kaudu levivate THM-ide allaneelamist ei seostatud eesnäärmevähiga, seostati kõrget THM-i kontsentratsiooni eluruumide kraanivees kasvajate tekkega, mis viitab sellele, et nende sissehingamine ja kokkupuude nahaga võivad omada olulist rolli. Kindlate järelduste tegemiseks on vaja täiendavaid uuringuid.