Kamikaze-bakterid hävitavad kasvajaid

Teadlased on aastaid teadnud, et mõned bakteriliigid võivad kasvajate sees areneda. «On spekuleeritud, et selle põhjuseks on madal pH, nekrootiline ja immuunsüsteemi eemalhoidev keskkond... mis on kasvaja sees ainulaadne ja toetab bakterite kasvu, takistades samal ajal bakterite eemaldamist immuunrakkude poolt,» ütleb uuringu vanemautor ja Columbia ülikooli dotsent Nicholas Arpaia. Koos biomeditsiinitehnika dotsendi Tal Daninoga on nad seda fenomeni kasutades loonud uue kasvajavastase strateegia.