Neid toiduaineid võib aastaid peale «parim enne» tähtaja möödumist süüa

«Toatemperatuuril säilitavatel toodetel on «parim enne» lihtsalt tootjapoolne soovitus. Toit on täiesti söödav ja tavaliselt ka maitseomadustelt sama hea isegi aastaid peale «parim enne» tähtaega. Tihti inimesed ei tea seda ja viskavad kodus palju head toitu ära. Keskmine Eesti perekond viskab näiteks aastas ära keskmiselt 200 euro väärtuses toitu,» rääkis Kaljula.

«Üldiselt on tootjad «parim enne» tähtaja määramisel väga konservatiivsed. Kõige kauem säilivad üle «parim enne» tähtaja kuivained nagu riis, pasta, tatar või jahu. Korralikult suletud ja kuivas ning jahedamapoolses ruumis säilitades võib neid vabalt ka paar aastat peale tähtaja möödumist tarbida. Sama on ka näiteks küpsiste või kartulikrõpsudega. Suhkur, mesi ja sool on ise looduslikud säilitusained ning sisuliselt niiöelda «vanaks» ei lähegi ja on samuti vähemalt söödavad ka aastaid peale pakendile märgitud kuupäeva,» lisas Kaljula