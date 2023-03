Lahtistite pidev tarbimine suurendab ohtliku haiguse riski

Jälgimisperioodi jooksul kujunes dementsus 3,6 protsendil krooniliselt lahtisteid kasutanud isikutest, neid ravimeid regulaarselt mittekasutanutest 0,4 protsendil. Pärast andmete kohandamist teiste teguritega, nagu vanus, sugu, haridus, teiste ravimite kasutamine ja dementsuse esinemise perekonnas, leiti mitmemõõtmelisel analüüsil, et iga tüüpi dementsuse kujunemise risk oli lahtistite regulaarse kasutamise korral võrreldes nende ravimite juhusliku kasutamisega 51 protsendi suurem ja vaskulaarse dementsuse risk 61 protsenti suurem, kuid Alzheimeri tõve riski see oluliselt ei mõjutanud.

Uuringust ei ilmne, kas lahtisti regulaarse kasutamise ja dementsuse kujunemise vahel on ka otsene põhjuslik seos. On võimalik, et lahtistid mõjutavad oluliselt soole mikrobioomi koosseisu ja sellega aju ainevahetust.