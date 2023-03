Populaarne dieet tõstab kolesteroolitaseme ohtlikult kõrgeks

Teadlased märkisid, et uuritav dieet on «keto-sarnane», kuna süsivesikute sisaldus on suurem ja rasvade tase madalam kui range ketogeense dieedi puhul.

«Kui inimesed nihutavad oma kalorite tarbimist süsivesikutelt rasvadele ja eriti kui see on valdavalt küllastunud rasv, näiteks loomsetest saadustest, siis LDL-kolesterool ja ApoB tõusevad. See on olnud teada juba aastakümneid,» ütles üks uuringu autoreid, Briti Columbia ülikooli meditsiinidotsent dr Liam R. Brunham ajakirjale Medical News Today.