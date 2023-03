Regionaalhaigla liigub rohekursil

«Patsiendi tervis on ja jääb haigla põhifookuseks. Teadvustame, et ravitööd tehes ei saa me kunagi viia oma keskkonnamõjusid olematuks. Samas, panustades inimeste tervisesse, saame jälgida, et meie tegevustel oleks võimalikult väiksed negatiivsed mõjud mitte ainult tervise vaid ka keskkonna vaates,» selgitas regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. «Seetõttu on väiksem keskkonnajalajälg üks haigla eesmärkidest.»

«Tervishoiusektori kasvuhoonegaasid moodustavad globaalsest süsinikujalajäljest 4,4 protsenti, kusjuures lennundussektori jalajälg on sellest enam kui kaks korda väiksem,» tõi Peedu näiteks. Valdkondasid, millele tähelepanu pööratakse, on mitmeid: energiakasutus, jäätmete vähendamine, transport, ehitus, digiprügi jm.

Regionaalhaigla haldusteenistuse juhataja Tõnu Talisaineni sõnul on Regionaalhaigla juba enam kui kaks aastat kogunud kasutatud maske eraldi kogumiskastidesse, et need taastootmisesse saata, Ampsukliinikus mindi üle Cuploop korduvkasutatavate toidunõude ringlussüsteemile, käesoleval aastal saab haigla oma esimese päikesepaneelide pargi. «Kutsume kõiki töötajaid kui ka haigla külastajaid kaasa mõtlema, missugused on need tegevused, mis aitavad vähendada haigla tarbimist ja seeläbi ka keskkonnamõjusid,» ütles Talisainen. Ta lisas: «Loomulikult nii, et igal juhul ja alati oleks tagatud ravikvaliteet ja patsiendiohutus.»