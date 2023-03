Üle poole tuhande organisatsiooni alustasid vaimse tervise vitamiinikuuri

«Viimaste aastate kriisid on jätnud sügava jälje eelkõige noorte vaimsele tervisele. Iga teine noor on tundnud vaimse tervise raskusi. Ligikaudu riigieelarvest puuduoleva summa võrra kulutame praegu vaimse tervise raskustega tegelemiseks kuigi suur osa neist oleksid ennetatavad kui inimesed oskaksid rohkem oma vaimse tervise eest hoolt kanda ning vajadusel lähedastele toeks olla,» selgitas Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

«Huvi vaimse tervise tugevdamise vastu on ühiskonnas kasvanud, on ju vaimselt vastupanuvõimeline ühiskond oluline ka riigikaitse seisukohast. Vitamiinikuuriga on liitunud juba 340 kooli ja üle 200 organisatsiooni. Osaleda saab nii üksi, perega, sõpradega, meeskonnaga, kui ka klassi või kooliga,» lisas Anna-Kaisa Oidermaa.