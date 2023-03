Apteekides saab vaktsineerida puukentsefaliidi vastu

Rootslane soovitab enne apteegis aja broneerimist üle vaadata, kui palju aega on möödunud eelmisest vaktsineerimisest. «Kui inimene pole end varem puukentsefaliidi vastu vaktsineerinud, siis on just nüüd on õige aeg alustada. Samuti on revaktsineerimiseks kevad kõige õigem, sest puugid on Eestis aktiivsed tavaliselt aprillist oktoobrini,» selgitas Rootslane. Tema sõnul on hädavajalik vaktsineerida inimestel, kes satuvad sageli metsa, näiteks metsatöölistel, kaitseväelastel ja kaitseliitlastel, jahimeestel, seenelistel ja marjulistel. Samas on puuke ka parkides, koduaedades ja kõikjal looduses, seega vaktsineerida võiksid kõik Eesti elanikud, nagu soovitavad Maailma terviseorganisatsiooni eksperdid. Vaktsiin on olemas nii täiskasvanutele kui ka lastele.