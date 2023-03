Avastati üllatav rasvumist mõjutav tegur

Östrogeen mängib teadaolevalt olulist rolli naiste südame kaitsmisel. Menopausijärgses eas östrogeeni tase langeb ja on suurem oht mitmesuguste probleemide, sealhulgas rasvumise, diabeedi ja südamehaiguste tekkeks, vahendab Medical Xpress.

Ajakirjas Nature Cardiovascular Research avaldatud uuringus leiti, et östrogeeniretseptorite vähenemine südame kokkutõmbumise eest vastutavates rakkudes (kardiomüotsüüdid) põhjustas mõõduka südame düsfunktsiooni ja suurendas rasvumise määra emastel hiirtel, kuid mitte isastel.

Professor Julie McMullen Bakeri südame- ja diabeediinstituudist ütles, et meeskond tuvastas südames suguhormooni retseptori, mis võib mõjutada naiste rasvumist.

«Oleme juba mõnda aega püüdnud mõista selle östrogeeniretseptori rolli südames. Näha, kuidas see kaitseb südant,» ütles professor McMullen.

«Kui selle östrogeeniretseptori blokeerisime, eeldasime, et näeme muutusi ja kahjustusi suures osas südamest. Kuid selle asemel nägime peamiselt rasvumist. Täheldasime, et emased hiired olid raskemad ja neil oli rohkem rasvamassi, mida me üldse ei oodanud.»