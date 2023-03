AVASTUS ⟩ Kärbi seda tegevust 15 minuti võrra ja tervis paraneb mühinal

Ajakirjas Journal of Technology in Behavior Science avaldatud teadustöös uuriti kolme kuu jooksul, kuidas mõjub füüsilisele tervisele ja psühholoogilisele toimimisele, kui inimesed vähendavad oma sotsiaalmeedia kasutamist 15 minuti võrra päevas.

Tulemused näitasid, et rühmal, kellel paluti vähendada sotsiaalmeedia kasutamist, paranes immuunfunktsioon keskmiselt 15 protsendi võrra, sealhulgas esines vähem külmetushaigusi, grippi, tüükaid, une kvaliteet paranes poole võrra ja 30 protsenti vähem esines depressiooni sümptomeid. Need tulemused olid oluliselt paremad kui kontrollrühmades.

Need, kellele tehti ülesandeks sotsiaalmeedia kasutamist vähendada, tegid seda nõutud 15 minuti asemel umbes 40 minuti võrra päevas, samas kui rühm, kel ei palutud midagi teha, suurendas kasutust 10 minuti võrra. Üllatav oli see, et rühm, kel paluti teha midagi muud peale sotsiaalmeedia tarbimise, suurendas selle kasutamist umbes 25 minuti võrra päevas.