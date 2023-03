Koroona võib põhjustada veel ühe jahmatava tervisehäda

Tema objektituvastamise testitulemused olid normaalsed, mis näitab, et Annie näotuvastuse probleemid on tingitud just nägudega seonduvast mälupuudulikkusest ega ole üldisem kahjustus.

Anniel olid stseeni töötlemisel veatud testitulemused. Kui talle näidati maastikupiltide komplekti ja seejärel näidati neid koos uue pildikomplektiga, ei teinud ta varem nähtud maastike tuvastamisel vigu. «Seetõttu on tõenäoline, et tema orienteerumishäired tulenevad protsessidest, mis võivad pigem tuleneda kognitiivse kaardi kujutamisest kui stseeni tuvastamise puudujääkidest,» ütleb Kieseler.

«Sellist dissotsiatsiooni, nagu me Annie puhul näeme, on näha mõnel inimesel, kellel on puudulik navigeerimisvõime, mil nad tunnevad ära, kus nad asuvad, kuid kui neilt küsitakse, kus on teine koht, võrreldes sellega, kus nad praegu asuvad, siis nad näevad vaeva,» ütleb Duchaine. «Neil on raskusi erinevate kohtade vaheliste suhete mõistmisega, mis on samm edasi selle koha äratundmisest, kus viibite.»

Laialdane probleem pärast koroona põdemist

Annie sai ka hääletuvastustestides väga häid tulemusi, nii et teadlased arvavad, et tema näotöötlusega seotud probleemid on enamasti tingitud visuaalse töötluse puudujäägist.

«On teada, et Covid-19 võib põhjustada laialdasi kognitiivseid probleeme, kuid siin näeme Annie puhul tõsiseid ja väga selektiivseid probleeme, mis viitab sellele, et paljudel teistel võib esineda pärast Covidi põdemist tõsine ja selektiivne puudujääk,» ütleb Duchaine.