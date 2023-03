Üliharuldane haigus, mis balletiartistile saatuslikuks sai

Skreipi ehk kraapimistõbe on kirjeldatud sajandeid tagasi ja põhiliselt kahjustab see lamba- ja kitsekarju - loomade nahk sügeleb ja lihaste üle kaob kontroll. Kari tuleb maha tappa, aga kuna prioonid on väga püsivad ka pinnases, siis ei taga see, et haigus uute loomade toomisel ka aastate pärast uuesti välja ei löö. Seda haigust põhjustavatel prioonidel ei näi praegustel andmetel olevat võimet inimesi nakatada.

Krooniline kurnatushaigus (CWD, Chronic wasting disease) aga on põhjustatud prioonist, mis teoreetiliselt võib inimesele ohtu kujutada. See haigus on avastatud hirveliikidel Põhja-Ameerikas, Lõuna-Koreas ja nüüd ka Norras, Rootsis ja Soomes. See kujutab tõsist ohtu loomade tervisele, vastutab nii inimese peetavate kui metsikute hirvlaste populatsiooni vähenemise eest. Seda peetakse kõige nakkavamaks prioonhaiguseks ning prioonide nakkavuse märkimisväärne levik keskkonda uriini, väljaheidete ja sülje kaudu ning väga hea püsimine pinnases, vees ja isegi taimedes aitab oluliselt kaasa haiguse levikule. Ka muudab see kõik haiguste ohjamise väga keeruliseks. Kas haigus kandub loomulikult edasi teistele loomaliikidele või inimestele, on murettekitav küsimus, mis vajab jätkuvat uurimist - tõendeid, et see väljaspool laborikatseid toimunud oleks, pole. Selle haiguse prioonidel on siiski kaudselt juurdepääs inimese toiduahelale. Tegemist on ka haigusega, mille esinemissagedus ja tekitatud majanduslik kahju on nii suur, et klassikalise ennetava vaktsiini väljatöötamine ja kasutamine on põhjendatud.