See on Eesti kliimas hädavajalik toidulisand, mida peaksime lisaks tarbima

Vitamiin D on rasvlahustuv toitaine, mis on vajalik immuunsüsteemi hoidmiseks ja toimimiseks. See aitab suurendada valgete vereliblede arvu, mis omakorda vähendab põletikku ja edendab immuunvastust. Kuna paljudel inimestel on selle elutähtsa vitamiini puudus, võib see immuunsüsteemi funktsiooni negatiivselt mõjutada.

Madalat D-vitamiini taset on seostatud ülemiste hingamisteede infektsioonide, sealhulgas gripi ja allergilise astma suurenenud riskiga.

Millistest toitudest saab D-vitamiini?

D-vitamiini on võimalik võtta toidulisandina, aga kasu tõuseb ka teatud toitude söömisest. Sellest olenemata on D-vitamiini saamine piisavas koguses üsna pingutust nõudev.

Loomset päritolu toiduainetest saadakse vitamiini D3 ehk kolekaltsiferooli, millel on hea bioloogiline omastatavus. Head allikad on näiteks rasvane kala, munakollane, maks ja kalamaksaõli. Selleks, et päevas saaks vajaliku koguse D-vitamiini, peaks ära sööma näiteks 300–500 grammi lõhet.

Taimse päritoluga on vitamiin D2 ehk ergokaltsiferool, kuid selle omastatavus on halvem. Selleks, et toiduga saada 400 IU (rahvusvaheline ühik) D-vitamiini, on vaja ära süüa näiteks kümme keskmist muna, neli kilo juustu, neli kilo maksa või 20 liitrit 2,5-protsendist piima ja seda iga päev.