Tallinna Tervishoiu Kõrgkool alustab tervisevaldkonna taskuhäälinguga

2023 jaanuaris lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 170 uut õde ja veebruaris alustas õpinguid 195 õendusüliõpilast. Järgmine õenduse eriala vastuvõtt on juba suvel, kui Tallinnas ja Kohtla-Järve struktuuriüksuses alustab õpinguid 245 õenduse üliõpilast. Kokku võetakse õe õppesse käesoleval aastal vastu 440 õppurit, mis on üle 30 protsendi enam kui 2021 õppeaastal. Kahe tervishoiu kõrgkooli abil läbivad sellel aastal õe õppe rekordarvulised 700 uut õppurit. Õdede eriala vastuvõtu suurendamine on oluline, et vähendada puuduvate õdede arvu Eestis, kuid siiski on vaja muutusi kogu tervishoiukorralduses.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise- ja heaoluvaldkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool, mille missioon on tagada tervise- ja heaoluvaldkonna spetsialistide järjekestvus, arendada siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd ning viia läbi uurimis- ja arendustegevust.