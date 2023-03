TESTI ⟩ Kas sind vaevab tavaline pingetüüpi peavalu või migreen?

Migreeni all kannatab umbes 15 protsenti naistest ja kaheksa protsenti meestest. Migreen erineb pingetüüpi peavalust – sagedamini on see pulseeriv, «tuksuv», enamasti valutab üks peapool. Tihti kaasuvad valuga kaebused: iiveldus, oksendamine, valgus- ja mürakartus. Migreenihoo ajal ei talu inimene ka kergemat füüsilist koormust ning eelistab pigem lamada vaikses ja pimedas ruumis, peites end sageli teki alla. Kui migreenihoogu ei ravita, siis kestab see vähemalt 3 tundi, aga reeglina mitte üle 3 ööpäeva.