Kohvis sisalduva aine kohta tehti rabav avastus

Soolestikus elab terve rida mikroobe, mis mõjutavad tervist ja haiguste teket. Arvatakse, et teatud tüüpi mikroorganismid aitavad kaasa põletikuliste seisundite, näiteks põletikulise soolehaiguse tekkele, kuid sündmuste täpne kaskaad, mis viib mikroobidest haigusteni, on endiselt salapärane.

Brighami uurijate uus uuring vaatles täpselt, mis viib Th17 rakkude tekkeni – see on oluline rakkude alatüüp soolestikus, – ning paljastab mõned alahinnatud molekulaarsed tahud, mis põhjustavad rakkude diferentseerumist soolestikus. Üks neist on puriini metaboliit ksantiin, mida leidub suures koguses kofeiini sisaldavates toitudes, nagu kohv, tee ja šokolaad.

Arvatakse, et tsütokiini interleukiin-17 tootvad Th17 rakud mängivad soolestikus tähtsat rolli. Need võivad aidata luua soolestikus kaitsebarjääri ja kui tekib bakteriaalne või seeninfektsioon, võivad need rakud vabastada signaale, mis panevad keha tootma rohkem Th17 rakke. Kuid neid rakke on seostatud ka selliste haigustega, nagu reumatoidartriit, psoriaas ja põletikuline soolehaigus.

«Üks meie valdkonna kontseptsioonidest on see, et Th17 rakkude diferentseerumiseks on vaja mikroobe, kuid meie uuring viitab sellele, et võib olla erandeid,» ütles uuringu kaasautor dr Jinzhi Duan ajakirjas Medical Xpress. «Uurisime Th17 rakkude tekke aluseks olevaid mehhanisme soolestikus ja leidsime üllatavaid tulemusi, mis võivad aidata meil paremini mõista, kuidas ja miks sellised haigused, nagu põletikuline soolehaigus, võivad areneda.»