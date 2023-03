Legionella bakter tekitab küsimusi - kas spaade ja spordiklubide külastamine on ikka ohutu?

Mis on Legionella bakter ja kui palju seda meie ümber leidub?

Legionella baktereid leidub igal pool - nad on looduses tavalised mulla- ja veebakterid. Bakter saab inimese jaoks probleemiks, kui see satub majapidamiste ja asutuste tehnilistesse süsteemidesse, sealhulgas veesüsteemidesse.

Terviseameti varasemad sihtuuringud on näidanud, et uuritud asutustest esines legionellasid ligi pooltes. Niisiis võib Legionellasid veetorustikes leiduda üsna sagedasti, kuid enamasti jääb nende hulk inimesele ohutuks.

Keda Legionella bakter ohustab?

Legionella bakteri inimesele ohutu kogus on ära toodud Euroopa parlamendi ja nõukogu uues direktiivis 2020/2184, mis käsitleb olmevee kvaliteeti. Selles direktiivis on välja toodud tarbimiskoha jaotussüsteemide riskihindamise parameetrina kogus <1000 pmü/1l ehk ühes liitris vees võib olla vähem kui 1000 pesa moodustavat ühikut baktereid. Kui see normtase ületatakse, tuleb asutusel rakendada bakteri hävitamiseks vastavaid meetmed. Mõnes tervishoiuasutuses (näiteks dialüüsi protseduuri teostavas asutuses) on kehtestatud lubatud bakterite hulgaks null.